06/05/2026 12:14

【數字銀行】Mox推出Mox+財富方案，投資及存款結餘要求60萬元或以上

《經濟通通訊社6日專訊》數字銀行Mox宣布，推出Mox+財富方案，專為香港年輕新晉專業人士及新興富裕階層而設，目標成為推動該行實現可持續盈利的重要動力。



Mox+客戶只需維持平均每日結餘，包括所有投資及存款結餘，達60萬元或以上，便可享 Mox Invest優惠收費及外匯的優惠定價、特惠存款利率(年利率3.5%、上限為500萬元)、優先客戶支援，以及優先體驗新產品及活動，計劃結合理財優勢與生活禮遇，包括精選餐飲回贈、免費酒店住宿、星巴克咖啡優惠券、健康保障及專屬體驗。



*將推新股認購服務*



該行亦稱，繼今年較早前推出加密貨幣交易服務後，Mox Invest將於今年稍後時間推出新股認購服務。(rh)