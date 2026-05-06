06/05/2026 13:28

【數字銀行】Mox Bank：有信心今年實現收支平衡，擬未來3年投資10億元

《經濟通通訊社6日專訊》Mox Bank行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)在記者會上指出，繼今年首季扭虧為盈後，料第二季可繼續錄得盈利，有信心全年收支平衡。他亦稱，未來3年會增加一些投資，金額共估算10億元。



Mox Bank大股東渣打香港合資料於今年第二季起分階段發行港元穩定幣「HKDAP」。Mox Bank業務總監鮑志毅(Jayant Bhatia)指出，其母企合資公司率先獲得合規牌照，該行將繼續支援所有情境分析，並持續專注於客戶用例，根據實際情況進行調整和應用。至於穩定幣零售層面應用，鮑志毅認為，在香港，以至全球皆力推無現金交易，香港亦幾乎不再需要現金，一旦出現相關零售應用場景，則公司可首先推出相關產品，現時亦正與母公司緊密合作。



至於未來3年所投資10億元預算，鮑志毅指出，會繼續大力投資人工智能(AI)，將AI融入日常業務中，如在各個業務領域融入更多AI。(rh)



