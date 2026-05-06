06/05/2026 16:21

【中東戰火】阿聯酋航空環球航線網絡恢復至96%，每周營運逾1300班航班

《經濟通通訊社6日專訊》阿聯酋航空表示，正逐步恢復全面營運，目前其環球航線網絡已恢復至96%。過去數周，阿聯酋航空已陸續重啟往返美洲、歐洲、非洲、西亞、中東/海灣阿拉伯國家合作委員會地區、遠東及澳大拉西亞的航班服務。



現時阿聯酋航空每周營運超過1300班航班，飛往全球72個國家共137個航點，運力已恢復至受影響前的75%。阿聯酋航空正持續增加航班班次及機位供應，為乘客提供更多出行選擇，同時進一步鞏固杜拜作為全球重要航空樞紐的地位，連繫全球各地的旅客。



即使在航班運作受影響並維持有限營運期間，阿聯酋航空仍接載約470萬名乘客，反映旅遊需求持續強勁，亦顯示旅客對阿聯酋航空的信任，並繼續選乘其航班出行。(bi)