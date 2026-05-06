06/05/2026 17:36

《本港經濟》本港首季食肆總收益價值284億元，按年升1.1%

《經濟通通訊社6日專訊》政府統計處公布，今年第一季的食肆總收益價值的臨時估計為284億元，按年上升1.1%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為91億元，按年上升3.6%。



扣除其間價格變動的影響後，今年第一季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季輕微上升0.2%。今年第一季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計均維持在相若水平。



按食肆類別分析，今年第一季與2025年第一季比較，中式餐館的總收益以價值計上升0.9%，但以數量計則下跌0.2%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.8%及2.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌0.6%及1.5%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌4%及3.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計上升0.5%，但以數量計則下跌0.6%。



政府發言人表示，食肆業務在第一季繼續改善。食肆總收益價值按年進一步上升1.1%。展望未來，本地消費氣氛大致堅挺及訪港旅遊業持續增長，將繼續為食肆業務帶來支持。政府會繼續監察地緣政治緊張局勢波動的下行風險，衡量當中對食肆業務的潛在影響。(bi)