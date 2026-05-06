06/05/2026 19:34

《再戰明天》歐元區公布零售銷售，美國公布申請失業金人數

《經濟通通訊社6日專訊》歐元區公布零售銷售，及美國公布申請失業金人數，料為周四（7日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間3:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲金融一體化聯合會議上發表主旨演講。4:00pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在英倫銀行研究會議致開幕詞。晚上8:40pm，英倫銀行2026年BEAR會議舉行（至8日），歐洲央行執委連恩參與會議小組討論。



*中國公布外匯儲備，澳洲公布進出口數據*



數據方面，周四中國公布4月外匯儲備，料由33421.2億美元升至33590億美元。9:30am（本港時間．下同），澳洲公布3月出口；3月進口；3月貿易收支料由56.9億澳元降至44億澳元。2:00pm，德國公布3月工廠訂單，月率升幅料由0.9%擴大至1%。2:30pm，澳洲公布4月外匯儲備。4:30pm，香港公布4月外匯儲備。5:00pm，歐元區公布3月零售銷售，月率跌幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由1.7%收窄至1.2%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由178.5萬升至180萬；首次申請失業救濟金人數料由18.9萬升至20.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:澳博控股(00880)、再鼎醫藥(09688)等。(wa)