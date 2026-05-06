06/05/2026 16:03

瑞銀:金價屬暫時疲軟，年底上望每盎司5900美元

《經濟通通訊社6日專訊》瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指出，繼續認為近期金價疲軟屬暫時性，預計到今年年底，金價將升至每盎司5900美元，由於中東局勢持續不明朗使得金價短期內可能不會大幅飆升，但公司繼續看好黃金的保值作用，因對政治不確定性和財政赤字的擔憂應進一步支撐需求，且年底前美元走軟，亦應有利於金價。



公司稱，金條和金幣需求升至創紀錄水準，個人實物黃金購買量創下有史以來最強勁的季度表現，買家主要來自亞洲市場，因此認為，黃金需求不僅來自機構投資人，亦來自散戶投資人。此外，主權需求依然強勁，全年央行購買量料保持在900至1000公噸，與近年來的高水準購金量相若，加上中東主權財富基金的濃厚興趣表明來自機構投資人的需求正在擴大，這進一步支持官方部門的買盤將繼續為金價提供結構性支撐觀點。(rh)