06/05/2026 11:35
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.48厘
《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息終止三連跌，報2.47845厘，跌1.042基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.6431厘，升2.286基點。
隔夜息報2.44119厘，跌10.357基點；一周拆息跌6.696基點，報2.4078厘，兩周則跌3.869基點，報2.43625厘。長息方面，六個月拆息升1.28基點，報2.75143厘，一年期則無升跌，報3.00262厘。
港元匯價今日在7.8366-7.8351之間上落，最新報7.8362。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.44119厘，跌10.357基點；一周拆息跌6.696基點，報2.4078厘，兩周則跌3.869基點，報2.43625厘。長息方面，六個月拆息升1.28基點，報2.75143厘，一年期則無升跌，報3.00262厘。
港元匯價今日在7.8366-7.8351之間上落，最新報7.8362。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.44119
|-10.357
|一周
|2.4078
|-6.696
|兩周
|2.43625
|-3.869
|一個月
|2.47845
|-1.042
|兩個月
|2.57988
|+4.196
|三個月
|2.6431
|+2.286
|六個月
|2.75143
|+1.28
|一年
|3.00262
|-
資料來源：香港銀行公會