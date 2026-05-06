06/05/2026 10:57

《真知灼見－溫灼培》美債、美元及黃金，這三市場最近有何共通點？

《真知灼見》自4月20日，具指標性的美國10年期債息便從約4.25%水平一直走高，踏入本周更進入了4.4%至4.45%間的範圍，看勢頭似乎正準備上破今年3月27日高位4.484%水平。無獨有偶，在差不多同一期間，現貨金價亦大致呈現近似變化，但方向卻是下跌，並約於4800美元水平逐步回落，上周一度低見靠近4500美元水平。兩者走勢是否存在著一定的共通點呢？



是次美國10年期債息的上升及金價下跌的起點，剛好與候任美國聯儲局主席沃什赴國會接受提名質詢的時間相吻合，不排除上述兩市場都是在反映未來沃什主導下的聯儲局貨幣政策新方向。眾所周知，沃什的貨幣政策理念是先縮表，即先收回部分聯儲局多印的資金，待通脹穩定後再作減息。就縮表對債市的影響而言，當缺乏聯儲局對購債的支持，導致需求相對減少，同時又面對不斷膨脹的債券供應，債息便難以避免地需要上升，以吸引買家。另一方面，縮表亦意味市場上美元供應減少，在其他因素不變下，通常對美元形成支撐，從而對金價相對不利。因此，從以上邏輯來看，這一切或可作為對近期三者（債息、美元與金價）走勢變化的合理解釋。



*沃什貨幣政策或說易行難*



不過，沃什「先縮表後減息」的可行性，仍然值得質疑。原因在於美國財政長期處於赤字狀態，運作必須持續依賴發債；在債務不斷膨脹之下，而海外中央銀行又在減持美債，若聯儲局在此時抽走買債資金，債息一旦大幅走高，對美國經濟造成的衝擊可能會更為顯著。因此，沃什的理念是說易行難。話雖如此，既然沃什將此作為其貨幣政策主軸，相信不會輕易草草作結。接下來市場最關鍵的觀察點，便是他的政策表態能否在可控的條件下落地。下周五（15日）沃什將正式出任聯儲局主席，屆時投資者便可從他口中，進一步接收聯儲局貨幣政策的更具體訊號。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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