06/05/2026 11:38

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 標普500指數4月升10.49%

▷ 80%企業業績超預期，盈利年增15%-16%

▷ 景順策略師指企業盈利為長期回報關鍵 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道6日專訊》景順首席環球市場策略師Brian Levitt指，儘管伊朗衝突帶來不確定性，標普500指數在4月仍上升10.49%。*企業是否持續交出業績對長期回報真正關鍵*近期包括關稅及伊朗衝突等事件的共同點，並非相關風險不存在，而是這些風險確實存在，且在當時具備實質影響。部分投資者可能犯下的錯誤，是讓這些風險成為他們審視市場的主要視角，從而忽略了對長期回報而言真正關鍵的因素：企業是否持續交出業績，以及盈利是否增長。以近期的霍爾木茲海峽為例，憂慮全球能源供應受阻完全合情合理。油價或會迅速上升，通脹預期可能失去錨定，央行亦或需重新評估政策步伐與方向。這些因素確實容易成為吸引眼球的新聞標題，亦引發無休止的討論。然而，歸根究柢，市場通常反映的是未來現金流，而關鍵在於企業是否能夠創造收入、維持利潤率，並有效配置資本。*美國企業在不明朗背景下仍能持續執行策略*美國企業的韌性依然突出，而這種韌性並非偶然。上周的業績期再次印證了這一點，約80%公布業績的企業表現超出市場預期。標普500指數的盈利增長較去年同期高出約15%至16%。企業利潤率亦接近歷史高位，反映需求穩健及營運槓桿的支撐。這些數據反映企業在不明朗背景下仍能持續執行策略，而非經濟或企業環境轉弱的典型特徵。從長遠來看，市場走勢往往跟隨企業盈利。當利潤上升，股價通常亦會隨之向好；當盈利具韌性，即使估值水平偏高，股價也未必變得波動。僅因宏觀風險而採取過度防守策略的投資者，往往因此錯失了相關機會。*關注企業業績會議及管理層指引或有助洞察市場走向*展望未來，地緣政治環境將持續紛擾。風險很少會徹底消失，只會不斷演變與輪替。一年後回望，伊朗衝突最嚴峻的階段或已成過去，而構成市場基礎的企業仍有能力實現增長。值得留意的是，這並非盲目假設，而是大致符合企業自身所提供的前瞻指引。對投資者而言，重點並非忽視風險或全然否定新聞，而是保持適當視角。過分關注當下事件，容易導致判斷失誤並放大恐懼；相對應的是，關注企業的業績會議及管理層指引，或有助洞察市場的未來走向。股市的表現出色往往並非由於不存在任何問題，而是來自企業在困境中仍能持續表現的能力，今次周期亦不例外。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。