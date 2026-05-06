06/05/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升66點子，止三連跌報6.8562，創逾三年高
《經濟通通訊社6日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8562，較上個交易日升66點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約400點，上個交易日報6.8628。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8562
|-66.00
|1歐元/人民幣
|8.0094
|+37.00
|100日圓/人民幣
|4.3338
|+526.00
|1港元/人民幣
|0.8750
|-7.70
|1英鎊/人民幣
|9.2712
|+296.00
|1澳元/人民幣
|4.9245
|+421.00
|1紐元/人民幣
|4.0362
|+362.00
|1新加坡/人民幣
|5.3677
|+159.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7473
|+814.00
|1加元/人民幣
|5.0224
|+139.00
|1人民幣/林吉特
|0.5786
|+14.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0603
|+1236.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4253
|-294.00
|1人民幣/韓元
|214.8300
|-226.00