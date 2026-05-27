06/05/2026 15:22

【ＡＩ】國家大基金據報洽談領投DeepSeek首輪融資，估值或達450億美元

《經濟通通訊社6日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國最大國有半導體投資機構「國家集成電路產業投資基金」（又稱：國家大基金）正在洽談領投深度求索(DeepSeek)的首輪融資，此輪融資估值可達到約450億美元，遠超此前美國科技媒體《The Information》報道的100億美元估值。



兩位知情人士透露，DeepSeek創辦人梁文峰也可能參與本輪融資。公司文件顯示，梁文峰透過個人持股和關聯集團合計持有公司89.5%的股份。另外，此前有報道稱騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)均洽談投資DeepSeek，惟新加坡《聯合早報》引述騰訊否認相關消息。



據悉，國家大基金的成立，旨在應對美國限制中國獲取先進半導體技術的舉措，目前中國已啟動第三期國家大基金。該基金在2024年第三輪融資中，從財政部、地方政府和國有銀行募集470億美元，投資方向為半導體設備和材料。值得關注的是，該基金尚未公開支持中國任何一家語言大模型(LLM)企業。(wn)