06/05/2026 15:58

【提振內房】廣州「五一」假期一二手住宅認購量同比均增超50%

《經濟通通訊社6日專訊》據《新華社》報道，從廣州市住房和城鄉建設局獲悉，「五一」假期，廣州房地產市場活躍度顯著回升，一二手住宅市場同步向好，樓市回暖態勢明朗。



數據顯示，5月1日至5日，廣州一手住宅市場熱度顯著提升，全市一手樓盤日均到訪量8692組次，同比增長30.8%，日均認購量634套，同比增長50.1%。二手住宅市場保持平穩增長。假期日均帶看人次、日均認購量較4月分別增長15.6%、5.2%，認購量同比增長63.4%，同時二手房新增掛牌量有所回落。



廣州市住房和城鄉建設局有關負責人表示，4月30日，廣州發布關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見，從優化公積金使用、暢通置換鏈條等多方面提出多項舉措，政策紅利快速傳導，市場反饋明顯。(wn)