06/05/2026 17:12

【ＡＩ】月之暗面將完成20億美元融資，美團龍珠領投出資超2億美元

《經濟通通訊社6日專訊》據《晚點LatePost》報道，月之暗面(Kimi)即將完成新一輪約20億美元融資，融資後估值突破200億美元。本輪由美團(03690)旗下的產業投資基金美團龍珠領投，中國移動(00941)(滬:600941)、CPE（中信產業基金）等機構參投，其中僅龍珠出資就超過2億美元。



這是Kimi自今年1月以來的第四輪融資。此前，公司在1月和2月密集完成了三輪融資，金額分別為5億美元、7億美元和7億美元。計入最新一輪後，Kimi在不到半年內累計融資超過39億美元，最新估值較去年11月的約43億美元增長逾4倍。至此，Kimi累計融資總額已超過376億元人民幣，成為內地大模型創業公司中累計融資規模最高的企業。(wn)

