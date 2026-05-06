06/05/2026 11:11

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2710 -5.60 1周 1.3650 -2.60 2周 1.3890 -0.10 1個月 1.4000 +0.40 3個月 1.4200 +0.40 6個月 1.4480 +0.15 9個月 1.4600 +0.10 1年 1.4710 -0.10

《經濟通通訊社6日專訊》人民銀行公布，今日進行260億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。因今日有2929億元逆回購到期，即今日淨回籠2669億元。本周公開市場將有4191億元逆回購到期，其中5月6日至5月8日分別到期2929億元、1262億元、0億元。人民銀行此前於4月30日公告，於今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展3000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月(91天)，到期日為2026年8月5日(遇節假日順延)。該規模較當日到期的8000億元買斷式逆回購縮減5000億元。5月共有兩筆共1.6萬億元買斷式逆回購到期，分別落在5月6日和5月18日，金額均為8000億元，期限為三個月和六個月。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)短期及一年期跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)