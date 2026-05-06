06/05/2026 09:43

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升105點子報6.8230

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8562，較上個交易日升66點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約400點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開105點子，報6.8230，上個交易日即期匯率收盤報6.8335。



內地五一小長假期間美元探底企穩，其間日本當局多次入市干預導致日圓大漲，美元短時承壓，後續中東局勢走向料仍是關鍵主導因素。分析人士認為，長假期間美元整體略跌，但中東地緣局勢仍存明顯不確定性，人民幣有望維持穩中略升走勢。



中金公司外匯團隊最新月度展望指出，美國高企的通脹壓力和美國經濟良好的基本面都不支持美元短期內大幅下行。而伊朗局勢短期內若不能得到實質性的改變，美元或受到避險情緒支撐而維持在相對高位。人民幣匯率或延續區間震盪、有漲有跌的雙向波動態勢。



興業研究稱，當前人民幣匯率處於本輪升值周期的後期，轉向的條件尚不具備。美元指數回落時，其他非美貨幣反彈彈性大於人民幣，人民幣有效匯率回落。倘若美伊達成最終停火協議，人民幣還有升值空間。(jq)