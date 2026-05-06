06/05/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升186點子報6.8149，創逾三年高

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8149，較上個交易日4時30分收盤價升186點子，創2023年2月10日以來逾三年新高，全日在6.8135至6.8252之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升148點子，報6.8131。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8562，較上個交易日升66點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約400點。



市場人士稱，五一小長假期間美元小幅承壓，日本當局入市干預推升日圓，節後首日人民幣集中消化長假期間內外部影響。美伊談判仍未見明顯進展，地緣局勢不確定性依然較高，美元的避險需求仍在，而且高油價持續，美聯儲降息的預期不斷被延後，這也支撐美元表現。中美元首會面前，人民幣料延續穩中略升走勢。



招商銀行金融市場部認為，美伊局勢仍是市場主線，但目前談判前景仍高度不確定，避險因素的影響尚不能完全排除；美聯儲暫時缺乏降息的緊迫性與必要性，預計美元指數在98關口仍有支撐，進一步下行尚需新的催化因素。(jq)