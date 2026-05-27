06/05/2026 14:48

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▷ 華為昇騰成中國科技企業核心採購標的，去年營收75億美元

▷ 華為預計2026年AI處理器業務營收達120億美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》據《電子技術應用》(ChinaAET)報道，英偉達(Nvidia)CEO黃仁勳上周四（4月30日）接受美國「特別競爭研究項目」(SCSP)訪問時表示，英偉達在中國AI加速器市場的份額已降至0%（英偉達直接面向中國客戶的銷售）。今年早些時候，伯恩斯坦(Bernstein)曾預測英偉達在中國AI GPU市場的份額可能從2024年的66%下降到未來幾年的8%左右，但黃仁勳的說法顯示這一下降趨勢比預期更劇烈。黃仁勳直言，「放棄像中國這樣規模的一整個完整市場，在戰略上恐怕並不合理，所以我認為這在很大程度上已經產生了反效果。我認為政策確實需要動態調整，與時俱進。我可以說，讓美國芯片公司和其他美國企業留在中國市場，是非常有意義的」。黃仁勳並警告稱，威脅敘事和出口管制可能會在更宏觀的層面上拖慢AI部署進程，而中國等其他地區正更積極地將AI作為經濟工具加以接納。他認為，長期的領導地位不應依賴於限制全球競爭對手，而應取決於確保美國AI生態系統在全球佔據主導地位。*華為料成最大贏家*另據《快科技》指出，18個月前，英偉達還壟斷著中國雲服務商絕大多數的AI訓練與推理芯片供應，但如今華為昇騰已成為國內科技企業的核心採購標的。華為AI處理器業務去年實現營收75億美元。基於已收到的阿里巴巴、字節跳動、騰訊等國內頭部科技企業的訂單，華為預計2026年該業務營收將達到約120億美元，同比增長不低於60%。此前摩根士丹利預測，2030年中國AI芯片市場規模將達到670億美元，華為有望成為這一市場的絕對主導供應商。(sl)