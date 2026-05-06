06/05/2026 16:54

【聚焦人幣】財政部：今年在港分六期發行840億元人民幣國債，首兩期共295億已完成

《經濟通通訊社6日專訊》財政部公布，經國務院批准，2026年財政部將在香港分六期發行840億元人民幣國債。其中，前兩期共計295億元人民幣國債已分別於2月、4月發行。據計算，今年發行規模較去年的680億元（人民幣．下同）增加23.5%，維持近年增勢。



今年財政部在港發行的第一期人民幣國債，規模140億元，共5個期限。其中，2年期40億元，發行利率1.38%；3年期40億元，發行利率1.40%；5年期30億元，發行利率1.57%；10年期20億元，發行利率1.87%；30年期10億元，發行利率2.35%。



第二期共155億元，共4個期限。其中，50億元兩年期、50億元三年期和45億元五年期增發債發行利率分別為1.32%、1.36%和1.50%，同時新發的10億元15年期發行利率為2.08%。(sl)