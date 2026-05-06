06/05/2026 17:17
《中國要聞》稅務總局：五一假期消費相關行業銷售收入同比增14.3%
《經濟通通訊社6日專訊》國家稅務總局今日發布的增值稅發票數據顯示，「五一」假期消費相關行業銷售收入同比增長14.3%。
*居民健康服務銷售收入同比增四成*
其中，旅遊娛樂文體服務消費方面，旅遊遊覽和娛樂服務銷售收入同比增長21.2%；在生活服務消費方面，居民家庭服務銷售收入同比增長14.2%，消費者健康消費活動有所增加，居民健康服務銷售收入同比增長40.1%。
在餐飲及住宿消費方面，餐飲銷售收入同比增長31.4%、民宿服務同比增長13.3%；在商品消費方面，綜合零售銷售收入同比增長12.4%；消費潛力進一步釋放。(sl)
*居民健康服務銷售收入同比增四成*
其中，旅遊娛樂文體服務消費方面，旅遊遊覽和娛樂服務銷售收入同比增長21.2%；在生活服務消費方面，居民家庭服務銷售收入同比增長14.2%，消費者健康消費活動有所增加，居民健康服務銷售收入同比增長40.1%。
在餐飲及住宿消費方面，餐飲銷售收入同比增長31.4%、民宿服務同比增長13.3%；在商品消費方面，綜合零售銷售收入同比增長12.4%；消費潛力進一步釋放。(sl)