06/05/2026 18:06

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▷ 杰我睿未兌付資金133.9億元人民幣，涉11省投資者

▷ 深圳市金融管理局發布規範黃金市場經營行為提示 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》深圳市公安局羅湖分局今日發布情況通報指，分局近期依法對深圳市杰我睿珠寶有限公司、深圳市龍冶金業有限公司張某騰等涉嫌經濟犯罪人員採取刑事強制措施，並已全量調取涉案數據。目前案件正在進一步偵辦中。通報並稱，民眾如另需報案，建議透過「深圳經偵」微信公眾號、電話專線及郵寄報案，強調上述三種方式等同親臨公安機關報案；如確有需要亦可就近在居住地報案，當地公安機關會將相關材料移送至羅湖分局。據內媒此前報道，深圳水貝一個以低門檻、高槓桿吸引投資者入局的黃金預定價交易平台杰我睿及其多個關聯平台「爆雷」，今年1月20日開始無法正常提現，涉及未兌付資金高達133.9億元人民幣，受影響投資者遍及廣東、福建、山西、安徽等11個省份。官方迅速介入成立工作專班處理，惟杰我睿當時提出的解決方案是要求投資者對本金大幅打折，並且將每日提現額度限制為500元、1克黃金。事件發生後，深圳市地方金融管理局發布《關於進一步規範黃金市場經營行為的公開提示》，強調企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易、延期交易等非法黃金交易活動。企查查信息顯示，杰我睿成立於2014年，法定代表人為張志騰，主營業務為有色金屬及礦石批發。該公司原為水貝地區黃金原料交易商，從上游供貨方採購、回收黃金原料，向下游小商戶供貨。但近年杰我睿業務逐步轉向貴金屬零售，並向散戶開放黃金預定價交易。(sl)