06/05/2026 15:31

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 伊朗外長阿拉格齊6日在北京與中國外長王毅會談

▷ 阿拉格齊通報伊美談判進展，提霍爾木茲海峽開放問題

▷ 王毅重申中方支持伊朗主權，主張和平談判解決爭端 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》據《新華社》報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。報道指，阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示事實已經證明，政治危機無法通過軍事手段解決，伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時通過和平談判方式，不斷積累共識，尋求全面、永久的解決方案。當前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。這是美伊開戰以來阿拉格齊首次訪華。阿拉格齊表示，伊方高度讚賞和認同習近平主席提出的關於維護和促進地區和平穩定的四點主張，讚賞中方始終站在歷史正確一邊，本著建設性態度為阻止局勢惡化及外溢作出了不懈努力。伊方信任中方，期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用，並支持建立能夠統籌發展與安全的戰後地區新架構。*阿拉格齊：伊方願與中國挖掘合作潛力，堅定相互支持*阿拉格齊並指出，中國是伊朗的全面戰略伙伴。伊方願以今年兩國建交55周年為契機，密切各層級往來，挖掘合作潛力，堅定相互支持，深化全方位合作。願同中方加強在多邊事務中的溝通協調，不斷深化伊中全面戰略夥伴關係。王毅重申了中方對伊朗局勢的原則立場，並指當前地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點，全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。*王毅：關切恢復海峽正常安全通行，冀當事方盡快回應*王毅又指，關於海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。關於核問題，中方讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，同時認為伊朗有和平利用核能的正當權利。中方主張海灣和中東國家應當把命運掌握在自己手裏，鼓勵伊朗和更多海灣國家開展對話，實現睦鄰友好，支持由地區國家建立共同參與、維護共同利益、實現共同發展的地區和平與安全架構。此外，王毅表示，中方願秉持習近平主席四點主張精神，以支持中東地區國家構建「四個共同家園」為目標，進一步致力於緩局降溫、消弭戰事，為啟動和談繼續提供助力，為恢復中東地區和平安寧發揮更大作用。王毅強調，中國是伊朗可信賴的戰略夥伴。中方願同伊方鞏固和深化政治互信，保持和加強高層交往，深化各領域互利合作，繼續推進中伊全面戰略夥伴關係。(sl)