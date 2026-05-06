06/05/2026 08:25

【ＡＩ】AMD發布樂觀展望，人工智能數據中心需求激增

《經濟通通訊社6日專訊》AMD對當前季度給出強勁展望，顯示公司正從人工智能(AI)投資熱潮中獲益。AMD周二（5日）在聲明中表示，第二季度銷售額預計為112億美元，上下浮動3億美元。分析師平均預期為105億美元。



消息公布後，AMD股價在盤後交易中一度上漲11%。該股此前在紐約市場收於355.26美元，今年以來累計上漲66%。



這一展望表明，AMD正贏得AI計算領域最大支出方的訂單。儘管英偉達仍為AI處理器的主導供應商，但數據中心客戶正尋求替代方案，這一趨勢利好AMD。



*第一季銷售額增長38%*



業績方面，AMD第一季銷售額增長38%，至103億美元。剔除部分項目後，每股純利為1.37美元。分析師此前預計營收為98.9億美元，每股純利為1.28美元。



AMD數據中心業務收入增長57%，至58億美元。分析師平均預期為56.1億美元。個人電腦相關銷售額增長23%，至36億美元。(rc)