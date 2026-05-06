06/05/2026 08:37

【特朗普當政】美國3月貿易逆差擴大，進口增速超出口

《經濟通通訊社6日專訊》美國商務部公布，3月商品與服務貿易逆差按月增長4.4%，擴大至603億美元，略低於市場預期的610億美元中位數。



具體數據顯示，3月進口總額按月增加2.3%，升至約3812億美元，主要受汽車、消費品以及資本貨物進口增長推動。其中，資本貨物進口激增至1207億美元，創歷史新高。市場分析指，這與全球人工智能基礎設施投資熱潮密切相關，美國企業加速採購外國製造的伺服器、數據中心設備及其他相關硬體，以滿足AI運算需求。



另一方面，3月出口額按月增長約2%，受石油及其他石油產品出貨量上升帶動，但增幅仍低於進口。綜合來看，3月數據標誌著2026年第一季淨出口對GDP形成的拖累，創下近一年來最高水平。



*美國3月職位空缺微降至686萬*



此外，美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告，截至3月底，全美職位空缺減少5.6萬個，降至686.6萬個，表現遜於市場預期。期內，整體職位空缺率亦微跌至4.1%。



在勞動力流動方面，3月份的招聘步伐顯著加快。期內招聘人數按月大增65.5萬人，總數達到555.4萬人，招聘率由3.1%攀升至3.5%。然而，企業在積極吸納人才的同時，裁員及解僱人數亦增加了15.3萬人，總數達186.7萬人。(rc)