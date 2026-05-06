06/05/2026 08:45

【特朗普當政】美國4月非製造業採購經理人指數遜預期

《經濟通通訊社6日專訊》美國供應管理協會(ISM)公布，美國4月非製造業採購經理人指數(PMI)報53.6，略低於市場預期的53.7，亦較3月的54進一步放緩，顯示擴張動能正在溫和回落，但整體仍穩守50關口以上，維持在擴張區間。



分項數據中，4月非製造業投入物價分項指數高企於70.7，反映提供商面對的能源與投入成本壓力依然沉重，通脹黏性仍未完全消退，對聯儲局未來減息路徑構成潛在壓力。同期非製造業新訂單指數為53.5，顯示需求端仍具一定支撐，惟增速較前月略見放緩，企業對增加庫存與投資仍持審慎態度。



就業方面，4月非製造業就業分項指數回落至48，已連續數月低於50的榮枯線，顯示僱傭活動持續收縮。另一關鍵指標「企業活動」則錄得55.9，雖然仍屬擴張水準，但較前月進一步下降，反映整體活動增速正逐漸放緩。(rc)