26,626.28
+412.50
(+1.57%)
8,919.48
+118.73
(+1.35%)
5,121.10
+151.90
(+3.06%)
4,180.09
+19.92
(+0.479%)
4,900.51
+23.42
(+0.480%)
15,641.89
+182.27
(+1.179%)
80,808.6600
-638.3500
(-0.784%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
80,808.66
-638.35
-0.784%
2,325.2600
-25.5800
-1.088%
07/05/2026 17:05
商品價格行情：期油報93.25美元；倫敦金4726.58美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|6月紐約期油
|93.25
|-1.83
|-1.92%
|7月布蘭特期油
|99.46
|-1.81
|-1.79%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4726.58
|28.43
|0.61%
|紐約期金
|4744.61
|50.31
|1.07%
|倫敦銀
|79.54
|2.05
|2.65%
|紐約期銀
|80.10
|2.79
|3.61%
*上述報價只供參考用