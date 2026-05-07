26,626.28
+412.50
(+1.57%)
8,919.48
+118.73
(+1.35%)
5,121.10
+151.90
(+3.06%)
4,180.09
+19.92
(+0.479%)
4,900.51
+23.42
(+0.480%)
15,641.89
+182.27
(+1.179%)
80,808.6600
-638.3500
(-0.784%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
07/05/2026 17:05
歐元兌美元報1.1771，德國3月工廠訂單按月急升5%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.867
|98.023
|-0.156
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.31/35
|156.25/29
|156.38/42
|歐元/美元
|1.1769/73
|1.1762/66
|1.1747/51
|英鎊/美元
|1.3619/23
|1.3615/19
|1.3592/96
|美元/瑞郎
|0.7775/79
|0.7778/82
|0.7786/79
|美元/加元
|1.3624/28
|1.3625/29
|1.3633/37
|澳元/美元
|0.7257/61
|0.7260/64
|0.7235/39
|紐元/美元
|0.5973/77
|0.5973/77
|0.5953/57
|美元/人民幣
|6.8012/16
|6.8015/19
|6.8111/15
|美元/港元
|7.8324/28
|7.8320/24
|7.8356/36
*上述報價只供參考用