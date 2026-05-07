07/05/2026 08:09

【中東戰火】伊朗戰火第69日，北京強調全面止戰，德黑蘭料48小時內回覆美國和談方案

《經濟通通訊社7日專訊》周四（7日）是伊朗戰火第69日，美國和伊朗周三（6日）正在就一項結束戰爭的新方案展開磋商，料德黑蘭政府在48小時內做出回應。北京則強調全面止戰。



據知情人士透露，美方已向伊朗提交一份諒解備忘錄，旨在逐步重開霍爾木茲海峽並解除美國對伊朗港口的封鎖。圍繞伊朗核計畫的詳細談判將在後續階段展開，並稱目前尚未達成任何協議。



分析指，特朗普正在尋求出路，擺脫這場導致能源價格飆升、損害其政治地位的戰爭。更令局勢顯得緊迫的是，特朗普下周還將與中國國家主席習近平舉行峰會。



在北京，中國外交部長王毅會見伊朗外長阿拉格齊，表示「全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取」，並重申中方提出的和平四點方案。(jf)