07/05/2026 08:32

【中東戰火】MSCI新興市場指數創歷史新高，特朗普稱美伊極可能達成和平協議

《經濟通通訊社7日專訊》美伊接近達成和平協議的預期升溫，MSCI新興市場指數周三（6日）上漲3.1%，收於接近1700點，年內漲幅接近22%。新興市場貨幣亦走強，韓元和智利披索領漲。



美國總統特朗普同日表示，對兩國簽署諒解備忘錄持「謹慎樂觀」態度。他稱，美伊在過去24小時內的對話非常富有成效，預期雙方極有可能達成最終和平協議。



他透露，伊朗已同意不擁有核武器。不過，特朗普亦發出嚴厲警告，指出若伊朗最終拒絕接受和平協議，將面臨顯著升級的軍事轟炸。



Bank of Nassau 1982首席經濟學家Win Thin表示：「儘管我們認為仍有一些棘手問題需要解決，但雙方達成協議的意願是存在的。」(jf)