07/05/2026 09:22

【外圍經濟】日本最高外匯官員三村淳：已準備好全面應對日圓投機行為

《經濟通通訊社7日專訊》日本財務省財務官三村淳周四（7日）表示，日本已做好在各個方面應對外匯市場投機行為的準備，強調國際貨幣基金組織(IMF)並未限制各國干預外匯市場的頻率。



三村淳發言時，美元兌日圓於亞洲早盤報156.11。日經指數上漲4%，觸及61881.75點的盤中歷史新高。



鑒於市場投機活動持續不斷，此前日本政府疑似出現干預行動。三村淳表示，正帶著緊迫感密切關注市場；但他亦強調，沒有必要評論周三（6日）日圓的大幅上升。



三村淳拒絕評論財務省是否設定了要捍衛的匯率水平。通常情況下，外匯官員表示，他們會針對市場的劇烈動盪或過度波動採取行動，而不是捍衛某個特定的匯率水平。(jf)