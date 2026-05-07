07/05/2026 11:37

【國際要聞】美國財長貝森特下周一將訪問日本，隨後前往中國

《經濟通通訊社7日專訊》日本媒體報道，美國財政部長貝森特將於下周一（11日）開始，對日本進行為期三天的訪問，預計將會見日本首相高市早苗等多位高級官員，隨後前往中國。



此次訪問正值5月14日至15日中美在北京舉行元首峰會之前。據報道，貝森特可能下周二（12日）分別與高市早苗、日本財務大臣片山皋月、以及日本央行行長植田和男舉行會談。



日本和美國外交消息人士稱，貝森特料將討論近期外匯市場的動向，以及稀土和伊朗戰爭等關鍵議題。近來貝森特與日本官員保持著密切溝通，旨在遏制日圓的投機性交易。



日圓周三（6日）一度升至10周高點，引發市場對日本當局干預匯市的猜測。彭博基於央行賬戶的分析顯示，日本可能在上周進行了自2024年7月以來的首次匯率干預，投入資金約345億美元以支撐日圓。(jf)