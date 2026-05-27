07/05/2026 14:34

【ＡＩ】Anthropic在消費級市場發力，提升Claude對普通用戶吸引力

《經濟通通訊社7日專訊》人工智能初創公司Anthropic PBC最初將其Claude聊天機器人的目標客戶鎖定在企業，如今則尋求在消費者市場取得進展，提升該軟件對普通用戶的吸引力。



該公司實驗室團隊的聯合負責人Mike Krieger周三（6日）稱，自去年底以來Anthropic就要求員工改進聊天機器人處理個人咨詢的方式，比如有關健康、旅行和食譜的問題。



Krieger表示，Anthropic專注於提升聊天機器人的「質量、完善度和性能。這包括縮短用戶打開移動應用後向Claude發起詢問所需的時間。他說：「今天，我們把這個時間從五、六秒縮短到了一秒左右。」



為滿足對其軟件日益增長的需求，Anthropic周三還宣布與馬斯克的SpaceX簽署一項算力協議。協議條款未予披露。(jf)