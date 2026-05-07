07/05/2026 11:50

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▷ 香港政府與國際調解院合作探討可行性

▷ 調解機制涵蓋礦產開採至交付爭議 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》財政司司長陳茂波表示，特區政府正與國際調解院合作，探討設立一套專為大宗商品交易而設的調解員名冊的可行性。該名冊將針對礦產開採、生產、交易、結算、倉儲及交付等全鏈條環節所衍生的爭議，提供一個中立、專業且高效率的調解機制，從而降低跨境交易的不確定性，增強市場參與者信心，配合香港邁向國際商品及黃金交易樞紐的發展藍圖。陳茂波於倫敦金屬交易所(LME)亞洲金屬研討會上發表演說時指出，香港金屬行業發展前景樂觀。政府正積極打造涵蓋金屬相關金融服務的生態圈，目標是讓香港能夠一站式滿足大宗商品企業的各類核心需求，包括大宗商品融資、衍生工具、航運及貿易保險，以及與可持續發展掛勾的金融產品等。他欣見愈來愈多金屬及採礦企業選擇落戶香港，並歡迎它們在港交所上市，以吸納國際及內地資金；同時亦歡迎這些企業利用香港平台管理其全球業務及企業財資活動。陳茂波以哈薩克一家礦業公司去年同時在香港及國際證券交易所上市為例，預期將有更多企業效法，此舉亦有助推動大宗商品以人民幣計價。陳茂波認為，香港有條件為內地及國際市場參與者提供更多以人民幣計價的大宗商品產品，從而提升中國在全球大宗商品定價方面的影響力。香港將積極探索與全球主要市場在金屬領域的相互市場准入安排，可能涉及金屬ETF及其他交易所買賣產品的交叉上市與互掛。他強調，大宗商品市場與股票、固定收益市場一樣，具備實現互聯互通的巨大潛力。他亦提到，獲倫敦金屬交易所認可的香港倉庫數目已增至15個，未來需持續擴充網絡。最後，陳茂波重申，香港作為自由港，在全球地緣政治緊張加劇及供應鏈重組的背景下，其區域轉口港的角色將變得更加關鍵。(ul)