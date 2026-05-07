07/05/2026 08:42

【開市Ｇｏ】美伊氣氛降溫油價挫，美小非農就業急增，百濟神州季績勁

【要聞盤點】



1、美股周三（6日）呈現強勁升勢，受中東戰事顯著降溫，大市投資氣氛轉趨熾熱。道指收市升逾600點，盤中一度重上5萬點關口，而納指與標指更雙雙再創盤中及收市新高。道指收市升612點，或1.24%，報49910點；標指升105.9點，或1.46%，報7365點；納指升512.82點，或2.02%，報25838.94點。盤中交投活躍，標指與納指最高曾分別觸及7369.22點及25850.19點，齊創盤中歷史高位。中國金龍指數升238點。日經指數開報61940.50點，升0.13%。



2、美國總統特朗普表示，美國與伊朗在過去24小時內的對話非常富有成效，預期雙方極有可能在下周訪華前達成協議，他透露，伊朗已同意不擁有核武器。不過，特朗普同日亦發出嚴厲警告，指出若伊朗最終拒絕接受和平協議，將面臨顯著升級的軍事轟炸。



3、據《Axios》引述消息人士指出，美國與伊朗正接近達成一項旨在解決衝突的初步協議，當中包括伊朗暫停鈾濃縮活動。伊朗外交部亦證實，正評估美方提出的方案，據悉伊朗將在未來兩天內通過巴基斯坦作出回應，國際油價急挫約6%。



4、據最新公布的4月份美國ADP「小非農」就業報告，期內整體就業人數錄得10.9萬人的增長，創下自去年1月以來的最大單月增幅。此數據大幅高於市場原先預期的9.9萬人，但低於《彭博》預期的12萬人。



5、美軍中央司令部證實，美軍於周三（6日）在阿曼灣開火，擊毀一艘試圖突破封鎖線的伊朗籍運油輪之方向舵，使其失去航行能力。美方強調，針對伊朗港口的封鎖措施依然全面生效。



6、芝加哥聯儲行長警告不應因為生產率提速就下意識降息，暗示當前央行面臨的更主要問題很可能是通脹過高。



7、美國財政部公布最新季度再融資聲明，宣布下周將維持發售1250億美元的中長期國債，規模與前幾個季度持平，預計「至少未來幾個季度」保持名義中期國債和長期國債發行規模不變。



8、美國貿易代表稱，特朗普下周將與中國國家主席習近平討論中國購買伊朗石油的問題。



9、本港3月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，較2025年同月上升12.8%，超出預期的9.4%。與2025年同期比較，2026年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.1%。





【焦點股】



石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)

- 美伊據報將達成停戰備忘錄，國際油價大幅下跌

- 特朗普料就購買伊朗石油問題向中方施壓



百濟神州(06160)

- 首季賺2.3億美元大升178倍，核心商品百悅澤單季收入86億港元

- 全年收入指引升至最多65億美元



周大福(01929)

- 料全年淨溢利按年增加最多55%



東方證券(03958)

- 擬溢價12%發新A股加現金收購上海證券，A股今復牌



美的集團(00300)

- 計劃發行兩筆可換股債券最多換股2%，籌資近172億元



港交所(00388)

- 任命張明為董事總經理及大宗商品業務主管，先前曾任紫金國際礦業（新加坡）總經理



中國宏橋(01378)

- 昨斥5.9億元購回1795萬股，每股最高價33.74元



中國生物製藥(01177)

- CCR8單抗治療胃癌三期臨床試驗完成首例入組



牧原股份(02714)

- 4月商品豬銷售收入85億人幣跌32%，受累銷售均價跌36%





【油金報價】



紐約期油上升1.00%，報96.03美元/桶



布蘭特期油下跌7.20%，報101.96美元/桶



黃金現貨上升0.13%，報4697.02美元/盎司



黃金期貨上升0.24%，報4705.61美元/盎司