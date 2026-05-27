07/05/2026 09:16

【ＡＩ】中國常駐聯合國副代表孫磊：推動人工智能向善發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》中國常駐聯合國副代表孫磊5日在科技創新論壇人工智能向善實驗室邊會上表示，面對人工智能全球治理的時代課題，國際社會要踐行多邊主義，推動人工智能向善發展。



孫磊表示，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，與實體經濟融合愈發凸顯，同時人工智能帶來的風險挑戰引發廣泛關注，智能鴻溝存在擴大之勢。人工智能應當為人類所用、為人類所掌控，朝著普惠向善的方向發展，成為造福人類的國際公共產品。



孫磊說，面對人工智能的賦能屬性，要深化國際合作，推動人工智能創新開放。加強溝通協作和人才交流，推動人工智能創新成果不斷湧現、應用場景加快拓展。中國願同各方共享人工智能帶來的數智紅利，為人工智能能力建設國際合作、為聯合國系統開發和部署人工智能應用貢獻力量。