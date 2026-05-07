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07/05/2026 15:04
澳元兌美元報0.7251，澳洲3月貿易意外逆差18.4億澳元逾8年首次
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
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|美元/日圓
|156.27/31
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|歐元/美元
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|0.5958/62
|0.5958/62
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|美元/人民幣
|6.8028/32
|6.8045/49
|6.8111/15
|美元/港元
|7.8315/19
|7.8320/24
|7.8356/36
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