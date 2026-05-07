07/05/2026 10:14

金管局與銀行公會向立法會議員介紹「智安存」

《經濟通通訊社7日專訊》金管局去年底正式推出加強存款保障的「智安存」措施，金管局昨日與銀行公會走進立法會向議員介紹「智安存」。多間銀行即場展示操作及開通流程，為議員日後在社區推廣做好準備。



「智安存」是金管局與零售銀行為個人客戶推出的防騙工具，受「智安存」保護的存款不能夠被轉出或提取。當需要轉出或提取受「智安存」保護的款項，需要去銀行解除保護。過程中，銀行會與客戶面對面進行反詐騙核實程序。



金管局指，2025年共有詐騙案43212宗，損失金額達81億元，即平均每200人，就有多於1人於去年被騙。或是每12分鐘就有1宗騙案，每日市民蒙受2000萬元損失或每分鐘市民蒙受超過1.5萬元損失。(bi)