07/05/2026 11:47

LME張柏廉料今年香港增一至兩個新倉庫，金屬儲存量最多擴至3萬噸

《經濟通通訊社7日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)在香港的倉庫網絡自去年7月中投入運作，至今7家營運商經營15個LME認可倉庫，合共儲存約2.5萬噸金屬。LME行政總裁張柏廉(Matthew Chamberlain)表示，預計今年香港只會再增加一至兩個新倉庫，坦言土地問題仍是最大挑戰，合適地方已所剩無幾。



他估計，香港金屬儲存容量最多擴至3萬噸，若要達到亞洲區內如南韓光陽、新加坡或者台灣高雄平均存放20至25萬噸金屬的水平，則需要尋覓新土地和建造新的倉庫。他認為，北部都會區是合適的倉庫地，因大部分與中國內地交易主要靠貨車運輸，該區鄰近中國內地，有地理優勢。



不過，張柏廉提到，倉庫通常由土地發展商建造，再交由營運商經營，而倉庫對樓面承重力要求高，對地主而言不一定是利潤最大化的項目，因此需要與港府、業界等共同合作，重申建設金屬倉庫對大宗商品生態圈，以至香港經濟的好處，令外界更明白金屬倉庫的經濟效益。(bi)



