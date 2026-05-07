07/05/2026 12:35

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▷ 香港擬3年內黃金倉儲容量擴至逾2000噸

▷ 港交所認可海外交易所名單涵蓋20家機構 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇於5月6日（塔什干時間）在烏茲別克斯坦首都塔什干，到訪當地中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作的機遇。*香港目標3年內將黃金倉儲容量擴展至逾2000噸*許正宇與烏茲別克斯坦中央銀行國際儲備管理部副主任Kamol Alimukhamedov會面時，重點介紹香港正積極推進建設與國際高度接軌的黃金交易市場，包括全力推展香港黃金中央清算系統，並在今年內試營運。此外，香港已訂立明確發展目標，在3年內將黃金倉儲容量擴展至超過2000噸，其中香港機場管理局已展開項目，提升機場倉儲設施至千噸級別。許正宇表示，期望兩地以黃金合作為切入點，進一步深化「一帶一路」沿線國家及其他國際市場參與者之間的聯繫，延續古代絲綢之路促進貿易與經濟融合的歷史成果。*到訪塔什干證券交易所，冀善用香港集資平台進行融資*同日，許正宇也到訪塔什干證券交易所，與其行政總裁Fayzulla Tashov會面。他指出，香港作為國際金融中心，近年積極加強與海外市場的聯繫，港交所認可證券交易所名單現已涵蓋20家海外交易所。正值烏茲別克斯坦企業鼓勵國際資本投資之際，歡迎其善用香港作為主要集資平台的優勢進行股本和債券融資，例如發行人民幣債券以支持人民幣貿易結算及相關交易，從而進一步促進烏茲別克斯坦與內地之間的經貿往來。許正宇亦與烏茲別克斯坦共和國總統副顧問（策略發展）Sarvar Khamidov見面，討論可如何加強香港與烏茲別克斯坦的金融合作，包括盡早啟動全面性避免雙重課稅協定磋商。*香港會持續深化與中亞地區金融合作*在塔什干短暫停留期間，許正宇也拜會了中國駐烏茲別克斯坦大使館臨時代辦王繼偉，並感謝中央政府一直以來對香港特別行政區的關心與支持。他提到，過去數天出席亞洲開發銀行理事會年會期間，已與各成員就區域發展議題、共同挑戰及應對策略進行深入而富有成效的交流，同時推廣香港作為唯一匯聚中國優勢與全球優勢於一體的國際城市，是連接內地與世界市場的重要門戶。他提到，香港將繼續透過多項開拓新增長動能的舉措，包括發展黃金及大宗商品市場，進一步鞏固國際金融中心地位，並為國家建設金融強國作出貢獻。中亞地區作為「一帶一路」的重要板塊，香港會持續深化與該區域的金融合作。(bi)