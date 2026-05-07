07/05/2026 15:35

滙豐指香港正值黃金市場發展時機，中銀香港稱香港離岸人民幣樞紐地位可發揮作用

《經濟通通訊社7日專訊》滙豐亞太區外匯固收交易部主管黃子卓出席倫敦金屬交易所(LME)亞洲金屬研討會時表示，香港發展黃金市場有政府支持，亦有規模龐大的發展計劃，同時亦鄰近內地，這個全球主要的黃金及銀市場，認為香港正值黃金市場發展時機，而滙豐正嘗試推出例如代幣化的黃金新產品。



中銀香港(02388)全球市場交易主管兼副總經理張承棟表示，香港對實金的需求及倉儲量正在增加，全球貨運量居位榜的香港機場，有能力將黃金運送至全球。他亦觀察到有更多煉金商，包括以往以深圳為基地的大型國際煉金商都來港發展。



他提到，大部分市場以美元為黃金定價及融資，但目前美息高企，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，可在黃金市場發揮作用，協助業界減低融資成本。另外，本港並無關稅，可成為潛在的黃金交易中心及黃金供應鏈的增值夥伴。(bi)