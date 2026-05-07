07/05/2026 16:29

恒生投資：料美國年內或減息兩次，相對看好美股日股

《經濟通通訊社7日專訊》恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程表示，美國通脹可控，惟就業仍有壓力，目前市場缺乏方向，預計年內或有機會減息兩次。



他提及，市場情緒在今個月有所改善，關注焦點回歸到企業基本面。儘管伊朗相關局勢仍存在不確定性，但短期對宏觀及企業盈利的直接衝擊有限。美股創新高主要由科技板塊帶動。盈利增長是推動股市可持續上漲的主要來源，因此如果美股今年能夠維持強勁的盈利增長，將有望支持在今年餘下時間的表現。在風險偏好維持中性的環境下，股票相對債券的邊際吸引力略勝一籌。不過，地緣政治消息仍可能令市場反覆，預期市場將維持一定波動。



在區域方面，他指出，亞洲表現或持續分化，韓國與台灣仍受AI需求帶動；部分東盟市場或相對偏弱。內地經濟數據穩健增長，但市場仍在等待更明確的政策催化劑。整體而言，美國與日本的市場表現仍相對正面。在組合層面，建議維持分散配置，避免過度偏重股票或債券，亦不宜集中單一地區或單一資產類別，以提升組合的抗波動能力。



他提及，對股票看法較為樂觀，在股票方面，相對看好美股、日股及全球科技股；對中國、亞洲新興市場股市持中性看法；相對看淡歐洲股市。在債券方面，維持看好亞洲投資級債券；上調亞洲高收益債券至中性看法。他建議，在個人財富中維持5-10%黃金配置。(bn)