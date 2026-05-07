07/05/2026 16:30

恒生投資：對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股

《經濟通通訊社7日專訊》恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程表示，該行對港股維持中性觀點，並延續「出口仍然是內地經濟的主要引擎」的看法。相對而言，內需方面則有待新的催化劑。在整體宏觀經濟表現穩健的背景下，該行預期短期內政府更傾向於優化政策，而非採取大規模的刺激政策。



在港股方面，他認為，高息股和低波幅風格受捧，表現領先；動量股和成長股表現落後，說明在港股，投資者的配置偏好更加保守，傾向於收息與穩健。亞洲除日本市場及美股，動量股和成長股跑贏，顯示投資者更加進取。



他表示，港股過去五年多數時間較其他市場更為波動，對以收益為目標的投資者，在波動市況下可考慮備兌認購等收益型策略；一般而言，當市場波動與隱含波動率上升時，期權金水平往往較高，有助提升收益潛力（惟實際派息水平仍會受波動變化影響）。



對於中港市場，他建議，續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動的科技及出口相關股。(bn)