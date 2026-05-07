07/05/2026 11:47

港交所陳翊庭:地緣政治不明朗全球投資者尋求多元化配置，資金流向增長潛力龐大的亞洲及香港

《經濟通通訊社7日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭在倫敦金屬交易所(LME)亞洲金屬研討會致辭表示，獲港交所旗下LME認可的香港倉庫數量，已由去年首批的4個增至15個，現時正接近飽和，形容是建立實物市場聯通的重要里程碑。



她指出，本港資本市場和LME有色金屬市場表現強勁，原因之一是地緣政治不明朗，促使全球投資者打破過往地域上高度集中的習慣，轉而尋求多元化配置，資金因而流向增長潛力龐大的亞洲及香港。



陳翊庭提及，LME致力於持續進步，推出的新交易平台吸引新成員，並提到中信里昂證券英國(CLSA UK)日前正式成為會員。此外，LME將於今年稍後推出電子期權，並已引入包括離岸人民幣(CNH)在內的抵押品服務。集團亦就實物市場基礎設施優化進行諮詢，推進「可持續金屬溢價」的定價計劃。



陳翊庭指出，港交所委任張明為董事總經理及大宗商品業務主管，張明將協助制定區域大宗商品業務的長遠戰略，目標是在亞洲構建全面的大宗商品生態圈。(bn)