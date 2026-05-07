07/05/2026 16:30

《本港樓市》差估署︰3月私樓落成量按月減少62.17%，今年首季累積落成量創近7年新低

《經濟通通訊社7日專訊》差估署最新《香港物業報告每月補編》顯示，3月私樓落成量404伙，按月減少664伙或62.17%。今年首季累積落成量約1564伙，按年減少3922伙或71.49%，創近7年新低；佔差估署今年預測落成量16975伙，約9.21%。



3月落成的單位主要來自細單位；實用面積不足431平方呎的A類單位涉及389伙，佔期內落成量約96%；實用面積431至752平方呎的B類單位涉12伙，佔整體落成量約3%；實用面積1722平方呎或以上的E類單位涉3伙，佔整體落成量約1%。



若以地區劃分，3月落成的項目分別來自港島區及新界區，當中新界區涉及243伙，累積首季區內有1305伙落成，佔整體比例逾8成；而港島區上月落成量則有161伙，首季累積254伙，佔整體落成量16%，而九龍區至今則只有5伙落成。(kl)