07/05/2026 10:08

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資維持看好股票策略

▷ 企業盈利堅韌，能源供應鏈干擾持續

▷ 調整美元看法，增持農產品及黃金 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道7日專訊》施羅德投資多元資產投資團隊指，儘管近幾周地緣政治陰霾籠罩各地，施羅德投資維持看好股票的策略已獲證明是正確之舉。但必須承認，能源供應鏈受干擾的情況將會較市場在中東衝突爆發之初的估計更為持久。另一邊廂，企業盈利表現依然堅韌。當在模型中加入能源價格上漲的影響後，發現各地區表現各異：美國所受影響相對輕微，而歐洲與亞洲則顯得更為脆弱。施羅德投資保持精挑細選，同時看好英國、加拿大、部分美國科技股、南韓和台灣。*重申對黃金樂觀看法，維持看淡美國債券*在3月份能源價格飆升時，施羅德投資已就整體商品持倉獲利。然而目前石油市場狀況依然高度兩極化，完全受地緣政治事件主導，在此石油價格水平難以作出判斷。考慮到供應鏈受擾的風險或會持續，已轉向農產品，因為其價格尚未跟隨上漲，除了季節性天氣因素支持其供需情況外，能源及化肥價格上漲的滯後效應亦會浮現。施羅德投資重申對黃金的樂觀看法；儘管注意到黃金與股票的相關性有所增加，但考慮到對長期債務可持續性的憂慮，仍然相信，與政府債券相比，黃金能提供更佳的防守作用。隨著投資市場對利率的預期急速重估，按施羅德投資的公允價值模型計算，債券估值已不再昂貴，這消除了過去6個月看淡政府債券的一個主要理據。與此同時，宏觀風險的分布亦已改變。過去的風險情景嚴重偏向通脹持續，幾乎不考慮經濟衰退風險；現在通脹與經濟增長之間的取捨更為均衡。施羅德投資維持看淡美國債券，因當地經濟韌性相對更強；但上調了對歐洲債券的看法，尤其是意大利政府債券(BTPs)，市場目前對加息的預期過於激進。相信其息差提供的緩衝已足夠吸收投資市場持續的波動，尤其是在宏觀風險比以往更為均衡的情況下。另繼續看淡美國投資級別債券，因為目前的息差幾乎無法抵禦潛在的滯脹風險及日益增加的債券發行量。*繼續偏好美股和科技股，對美元轉為看淡*股票方面，由於價格升幅追不上盈利增長，估值略有改善。考慮到地緣政治和科技變革帶來的不確定性，估值回落屬合理，但預期企業盈利增長將繼續驅動股市進一步帶來回報。繼續偏好美國和科技股，因當中企業的盈利趨勢最具支持。另一方面，為分散風險，在4月份開始看好英國和加拿大股票，因為它們在能源板塊的敞口較高。而對美元的看法由看好轉為看淡，以反映聯儲局的相對鴿派立場。繼續看好新興市場本地貨幣債券，並已上調對日圓的看法。總括而言，基於各國政府開支以及在國防和供應鏈韌性方面的策略性投資的支持，施羅德投資的核心預測仍然是名義增長向好。故此，繼續看好股票，但為了反映中東局勢動盪為整體經濟增長帶來的風險升溫，已將政府債券的看法調回中性，並上調對農產品及能源相關股票的看法。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。