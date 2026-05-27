07/05/2026 11:06

【ＡＩ】瑞士嘉盛銀行：中國模型質素持續提升，國內AI硬件企業成當前贏家

《環富通基金頻道7日專訊》瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul認為中國AI硬件企業成為當前贏家。最新一代的Deepseek模型發布相比去年一月首度亮相時明顯較為低調。然而，其在模型訓練過程中部分採用中國國產晶片，標誌著中國在人工智能供應鏈自主化方面已取得一定進展。儘管技術上仍有限制，中國的人工智能模型質素持續提升，在全球頂尖模型中所佔的份額亦愈來愈高。



*國內AI硬件製造商收入顯著提升，AI相關服務出口有望穩健增長*



雖然中國在數據中心的投資規模不及美國，但其為國內外數據中心建設所提供的硬件產量卻相當可觀。在政策支持下，半導體供應鏈的本土化進程令國內AI硬件製造商受惠，帶動其收入顯著提升。預計這一趨勢將在全年持續，而人工智能相關服務出口亦有望錄得穩健增長。(wa)



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