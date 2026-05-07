07/05/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升75點子報6.8487，時隔逾三年首破6.85關
《經濟通通訊社7日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8487，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，亦是時隔逾三年首次升破6.85關口，較市場預測偏弱400點，上個交易日報6.8562。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8487
|-75.00
|1歐元/人民幣
|8.0251
|+157.00
|100日圓/人民幣
|4.3661
|+323.00
|1港元/人民幣
|0.8742
|-8.90
|1英鎊/人民幣
|9.2826
|+114.00
|1澳元/人民幣
|4.9401
|+156.00
|1紐元/人民幣
|4.0630
|+268.00
|1新加坡/人民幣
|5.3884
|+207.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7721
|+248.00
|1加元/人民幣
|5.0070
|-154.00
|1人民幣/林吉特
|0.5737
|-48.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9808
|-795.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4000
|-253.00
|1人民幣/韓元
|212.3800
|-245.00