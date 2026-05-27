07/05/2026 09:06

【ＡＩ】DeepSeek傳估值或達500億美元，國家人工智能基金、騰訊洽談

《經濟通通訊社7日專訊》據《路透》引述知情人士報道，DeepSeek（深度求索）在首輪融資中估值可能高達500億美元，並有望通過本輪融資籌集30億至40億美元，用於提升算力及改善員工福利。



知情人士透露，去年1月成立、總規模達600億元人民幣的國家人工智能基金，目前正商談成為DeepSeek本輪融資的領投方。此外，科技巨頭騰訊(00700)也在洽談對DeepSeek的投資事宜。



《華爾街日報》援引消息指，國家人工智能基金正就以人民幣參與本輪融資進行深入談判，而DeepSeek計劃籌集至少數億美元。該公司希望確立一個市場估值以彰顯自身價值，並為員工的股票授予提供基準，從而幫助留住頂尖人才。



英國《金融時報》此前引述知情人士稱，中國最大國有半導體投資機構「國家集成電路產業投資基金」（又稱：國家大基金）正在洽談領投DeepSeek的首輪融資，此輪融資估值可達到約450億美元。(wn)