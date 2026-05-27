07/05/2026 10:42

【ＡＩ】騰訊混元Hy3 preview上線兩周Token調用增長逾10倍

《經濟通通訊社7日專訊》騰訊混元發布消息稱，自上線以來，Hy3 preview的Token調用量持續增加，目前總量已經是上一代版本模型Hy2的10倍之多，尤其是代碼和智能體類場景的Token調用量增長明顯，在騰訊的WorkBuddy/CodeBuddy以及QClaw類應用中，增長幅度超過16.5倍。



據介紹，Hy3 preview是騰訊混元進行技術重構後推出的首個模型，採用快慢思考融合的混合專家(MoE)架構，總參數量達2950億，激活參數量為210億，並支持256K的長上下文窗口。



此外，來自OpenRouter的公開數據顯示，Hy3 preview在過去一周以3.66萬億Token的調用量拿到周榜總榜以及市場佔有率「雙第一」，並且在編程和工具調用場景下也排在榜首。(wn)