07/05/2026 11:09

【ＡＩ】無問芯穹再獲超7億元融資，將優化可用算力規模等

《經濟通通訊社7日專訊》據《澎湃新聞》報道，無問芯穹宣布已再獲超7億元人民幣融資，規模位居中國AI原生基礎設施公司融資規模之首。聯合領投方為杭州高新金投集團和惠遠資本，跟投方包括國興資本、秦淮數據、廣發乾和、力合清瞳、中保投資、AEF NextGen、騰瑞資本、卡萊特、中信建投資本和寬德智能學習實驗室(Will)，老股東君聯資本、上海國投孚騰和元智未來追加投資。



本次融資將重點投向三大方向：一是夯實無問芯穹多元異構技術，擴大Token經濟時代，優化可用算力規模；二是持續強化軟硬協同的技術優勢，加快從「電能到Token」的生產效率躍升；三是構建具備自主進化能力的AI基礎設施，依托企業級智能體服務平台，面向不同行業場景提供解決方案，提升從「Token到生產力」的價值轉化。



無問芯穹成立於2023年5月，發起人為清華大學電子工程系教授、系主任汪玉，是一家主打支持包括英偉達和國產芯片的異構算力大模型訓練、推理服務商。(jq)



