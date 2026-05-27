07/05/2026 15:34

【ＡＩ】濫用AI生成鄭麗文數字人直播帶貨，山西一網民被行拘

《經濟通通訊社7日專訊》據「公安部網安局」微信公眾號今日消息，山西大同網警近期在網絡巡查工作中發現，轄區內一網民邢某非法使用中國國民黨主席鄭麗文形象的AI數字人直播帶貨，引發網民質疑，嚴重干擾正常網絡秩序。



經核查，邢某從事直播帶貨，恰逢鄭麗文訪問大陸熱度很高，萌生利用名人熱度增加流量的想法，隨後在未經授權下，利用某AI工具生成AI數字人形象及帶貨文案，之後在媒體平台直播帶貨。邢某此舉構成盜用、冒用他人身份名義招搖撞騙的違法行為，違反治安管理處罰法相關規定，屬地公安局已依法對其作出行政拘留。



公安部網安局強調，利用AI技術必須遵守法律法規，尊重社會公德和公序良俗。



今年4月，抖音曾發布公告稱，針對利用AI技術實行換臉、盜用名人肖像形象，利用AI生成、發布、傳播侵犯他人知識產權，肖像惡搞內容、仿冒蹭熱他人等典型違規行為，開展了專項治理行動，累計下架AI侵權視頻超53.8萬條，處罰違規帳號4000多個。(jq)